Смолов — первый с 2003 года россиянин, забивший на «Сантьяго Бернабеу» в Примере
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов, ставший автором гола в матче 24-го тура Примеры с «Реалом», повторил достижение Александра Мостового. Смолов стал первым россиянином, который с 2003 года отличился на «Сантьяго Бернабеу» в Примере. В 2003 году на домашней арене «Реала» забил Мостовой, который также выступал за «Сельту».
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский клуб в 23 турах набрал 52 очка. Столько же баллов и у «Барселоны», но каталонцы уже провели свой матч в 24-м туре Примеры, победив «Хетафе» (2:1).
«Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 20 очков в 23 турах.
Мостовой: гол Смолова? Этому «Реалу» забить — ничего такого нет
Смолов забил «Реалу»!!! Уже только ради этого стоило ехать в Испанию! LIVE
Залетайте в трансляцию из Мадрида!
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