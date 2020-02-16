Форвард бухарестского «Динамо» потерял сознание в результате удара ногой по лицу

Нападающий бухарестского «Динамо» Славко Перович получил сильный удар ногой по лицу во время матча 25-го тура чемпионата Румынии со «Стяуа» (2:1).
Удар Перовичу нанёс защитник «Стяуа» Юлиан Крыстя, который за это получил красную карточку. Перович в результате удара потерял сознание и был экстренно госпитализирован. Врач «Динамо» сообщил, что диагноз футболиста будет известен в ближайшие два дня.
«Такие травмы характерны для бокса или матчей ММА», — сказал доктор.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Динамо» Бухарест, набрав 34 очка, поднялось на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Румынии. Впрочем, отставание клуба от первой шестерки, которая разыграет медали и места в еврокубках, составляет шесть очков. «Стяуа» (43) — на третьем месте.
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