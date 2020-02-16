Моуринью заинтересовался, не станет ли он с «МЮ» чемпионом Англии из-за дела «Ман Сити»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отреагировал на новость об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Ранее в британской прессе появились слухи, согласно которым «Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ в качестве наказания за махинации.
В сезоне 2017/18 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Манчестер Юнайтед», который возглавлял Моуринью, занял второе место. В связи с этим португалец пошутил, не сможет ли он теперь добавить в коллекцию ещё один чемпионский титул.
«Я не тратил ни одной минуты на анализ, который провели УЕФА или ФИФА. Если бы я анализировал ситуацию, то поинтересовался бы, а не должна ли команда, ставшая в 2018 году второй, быть признана чемпионом Англии? Это было бы интересно. Но оставим шутки, я просто спокойно жду», — цитирует Моуринью SkySports.
- 17 февраля 2020
-
00:13
-
00:11
- 16 февраля 2020
-
23:52
-
23:50
-
23:26
-
23:19
-
23:11
-
23:05
-
22:52
-
22:48
-
22:25
-
22:23
-
22:19
-
22:01
-
21:59
-
21:53
-
21:52
-
21:37
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:04
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:38
-
20:35
-
20:20
-
20:14
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:45
-
19:21
-
19:18