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«Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе место в Серии А

«Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе место в Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Интер» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Алассио и Алессандро Костанцо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте автором забитого мяча стал Эшли Янг, который удачно сыграл на добивании. Римский клуб сравнял счёт в начале второго тайма, отличился Чиро Иммобиле, реализовав 11-метровый. На 69-й минуте «Лацио» вышел вперёд благодаря голу Сергея Милинкович-Савича.

«Лацио», набрав 56 очков, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на 3-м месте. Лидером турнира является «Ювентус» (57).

Италия - Серия А. 24-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан
0:1 Янг – 44'   1:1 Иммобиле – 50' (пен)   2:1 Милинкович-Савич – 69'
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