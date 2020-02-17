«Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе место в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Интер» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Джанлука Рокки. Ему ассистировали судьи на линиях Стефано Алассио и Алессандро Костанцо.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 44-й минуте автором забитого мяча стал Эшли Янг, который удачно сыграл на добивании. Римский клуб сравнял счёт в начале второго тайма, отличился Чиро Иммобиле, реализовав 11-метровый. На 69-й минуте «Лацио» вышел вперёд благодаря голу Сергея Милинкович-Савича.

«Лацио», набрав 56 очков, вышел на второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (54) — на 3-м месте. Лидером турнира является «Ювентус» (57).