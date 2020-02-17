Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В Мадриде завершился матч 24-го тура испанской Примеры. «Реал» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» принимал «Сельту». Встреча закончилась со счётом 2:2.
Уже на 7-й минуте счёт открыл российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов. Он получил передачу от Яго Аспаса у линии чужой штрафной и пробил в угол ворот Тибо Куртуа. На 52-й минуте хозяевам удалось отыграться. После передачи Марсело от лицевой линии Тони Кроос ударом в угол восстановил равновесие. На 64-й минуте «Реал» заработал пенальти, Эден Азар заставил сфолить голкипера соперника. 11-метровый удар в итоге реализовал Серхио Рамос.
Смолов в итоге провёл на поле 70 минут. Российского форварда затем заменил Денис Суарес. На 85-й минуте Суарес сделал классную передачу Санти Мине, а нападающий почти от линии вратарской пробил Куртуа.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Мадридский клуб в 24 турах набрал 53 очков. «Барселона» располагается на втором месте с 52 баллами. «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в зоне вылета. Клуб из Виго набрал 21 очко в 24 турах.
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