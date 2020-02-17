«Твиттер» Ла Лиги назвал Смолова царём
Пресс-служба Ла Лиги с восторгом отреагировала на первый гол российского нападающего Фёдора Смолова в составе «Сельты». 30-летний форвард отличился в матче 24-тура с мадридским «Реалом».
«Отличный способ забить первый мяч в Ла лиге!», — говорится в «твиттере» испанского первенства. Кроме того, фотография обнимающихся Смолова и Яго Аспаса, ставшего автором голевой передачи на россиянина, подписана как «царь и принц». Болельщики «Сельты» называли «Царём» российского нападающего Александра Мостового, выступавшего за клуб из Виго с 1996 по 2004 год.
Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января на правах аренды до конца текущего сезона. В контракте нападающего прописана опция выкупа за € 6 млн.
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
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