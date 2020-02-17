Смолов — 22-й россиянин, забивший в Ла Лиге

Нападающий «Сельты» из Виго Фёдор Смолов стал 22-м российским футболистом, забивавшим голы в чемпионате Испании. 30-летний форвард отличился в матче 24-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (2:2).

Лучший бомбардир «Ла Лиги» среди россиян — нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. В составе «Реала Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты» Карпин провёл 384 матча и забил 68 мячей. Второе место — у Александра Мостового, игравшего в Испании за «Сельту» — 235 матчей, 55 голов.

Также в Ла Лиге забивали Олег Саленко, Владимир Бесчастных, Дмитрий Радченко, Дмитрий Попов, Игорь Ледяхов, Дмитрий Черышев, Дмитрий Хохлов, Игорь Корнеев, Денис Черышев, Александр Кержаков, Ильшат Файзулин, Виктор Онопко, Владислав Радимов, Игорь Добровольский, Дмитрий Кузнецов, Юрий Никифоров, Алексей Косолапов, Сергей Шустиков и Андрей Мох.