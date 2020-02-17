Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Смолов — 22-й россиянин, забивший в Ла Лиге

Смолов — 22-й россиянин, забивший в Ла Лиге
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» из Виго Фёдор Смолов стал 22-м российским футболистом, забивавшим голы в чемпионате Испании. 30-летний форвард отличился в матче 24-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (2:2).

Лучший бомбардир «Ла Лиги» среди россиян — нынешний главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. В составе «Реала Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты» Карпин провёл 384 матча и забил 68 мячей. Второе место — у Александра Мостового, игравшего в Испании за «Сельту» — 235 матчей, 55 голов.

Также в Ла Лиге забивали Олег Саленко, Владимир Бесчастных, Дмитрий Радченко, Дмитрий Попов, Игорь Ледяхов, Дмитрий Черышев, Дмитрий Хохлов, Игорь Корнеев, Денис Черышев, Александр Кержаков, Ильшат Файзулин, Виктор Онопко, Владислав Радимов, Игорь Добровольский, Дмитрий Кузнецов, Юрий Никифоров, Алексей Косолапов, Сергей Шустиков и Андрей Мох.

«Твиттер» Ла Лиги назвал Смолова царём
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020