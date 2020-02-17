Артета — об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков: шокирован этой новостью

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на новость о решении УЕФА об исключении «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона за нарушение финансового фэйр-плей. Артета работал помощником главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы с 2016 по декабрь 2019 года.
«Я был шокирован этими новостями. Я общаюсь с Пепом, другими людьми из штаба и, безусловно, хочу для „Манчестер Сити“ лучшего. Трудно выразить восхищение и любовь, которые я испытываю к Пепу, к персоналу, к игрокам… Я хочу лучшего для них, потому что знаю, как усердно они работают.
Единственное, что мы можем, ждать и смотреть. Никто не может знать, что произойдёт и предсказать, будут ли предприняты какие-то меры по отношению к другим клубам", — приводит слова Артеты Reuters.
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