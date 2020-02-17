Смолов — о забитом мяче в матче с «Реалом»: доволен голом и победой

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов прокомментировал свой дебютный гол в чемпионате Испании, забитый в ворота мадридского «Реала» в матче 24-го тура Ла Лиги (2:2).

«Доволен моим первым голом и результатом», — написал Смолов в «инстаграме».

В комментариях к записи с первым забитым мячом форварда поздравили нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук, теннисист Карен Хачанов, аккаунты «Сельты» и Российской премьер-лиги, одноклубник Смолова Уго Мальо.

30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее он также выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар».