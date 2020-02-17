Видео: игроки «Локомотива» поддержали Смолова в матче с «Реалом»
Футболисты московского «Локомотива» сняли короткий видеоролик, в котором поддержали своего бывшего одноклубника Федора Смолова, выступающего за испанскую «Сельту». Нападающий забил дебютный мяч в Ла Лиге в матче 24-го тура с мадридским «Реалом». Видео в своём «инстаграме» выложил защитник «Локомотива» Брайан Идову.
30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее он также выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». Смолов стал 22-м российским футболистом, забивавшим голы в чемпионате Испании.
За «Локомотив» форвард выступал с 2018 по 2020 год.
«Инстаграм» сборной России — о голе Смолова «Реалу»: это браво
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