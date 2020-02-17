Кафу: Неймар может достичь в «ПСЖ» уровня Месси, если изменит отношение к футболу

Бывший защитник «Ромы» и «Милана», а также чемпион мира 2002 году Кафу высказался об игре Неймара в составе французского «Пари Сен-Жермен».

«У Неймара есть потенциал для того, чтобы стать лучшим игроком в мире. Играя за „ПСЖ“, он может достичь уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду, это был один из лучших переходов в истории французского футбола. Но настало время изменить отношение к футболу. Если он примет на себя ответственность как лидер, как отличный игрок, то все получится. Мы ждали, что он станет более зрелым. Эта зрелость, которую он приобретает каждый год, действительно может позволить ему стать одним из лучших в мире», — цитирует Кафу Mundo Deportivo.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. В текущем чемпионате Франции он провёл за парижан 14 матчей и забил 13 мячей.