Рыбусь сравнил сборные России и Польши
Польский полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь сравнил сборные России и Польши.
«Мне кажется, Польша и Россия — равные сборные, уровень похожий. А все наши игроки выступают в Европе из-за того, что у нас плохой чемпионат. В сборной практически нет футболистов из польской лиги, если только молодые. Да и они год-два поиграют, а потом уезжают в более сильные чемпионаты», — приводят слова Рыбуся «Известия».
Рыбусь перешёл в московский «Локомотив» из «Лиона» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний польский футболист принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и отметился тремя результативными передачами.
Напомним, национальные команды России и Польши выступят на чемпионате Европы 2020 года.
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