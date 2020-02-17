Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бронза Логинова в биатлоне, дебютный гол Смолова за «Сельту» и другие яркие новости дня

Бронза Логинова в биатлоне, дебютный гол Смолова за «Сельту» и другие яркие новости дня
Футбол 0

Бронза Логинова на чемпионате мира по биатлону в гонке преследования, дебютный гол Смолова за «Сельту», конфликт фанатов ХК ЦСКА с клубом, «Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ 2014 года и другие яркие новости дня в подборке «Чемпионата».

1. На чемпионате мира по биатлону в Антхольце прошла мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Лидер спринтерской гонки россиянин Александр Логинов завоевал бронзовую медаль.

2. Российский нападающий Фёдор Смолов забил дебютный гол за «Сельту». Россиянин отличился в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2).

3. Фанаты хоккейного ЦСКА отказали игрокам «армейского» клуба в возвращении на трибуны. С такой просьбой к болельщикам обращался капитан команды Сергей Андронов и форвард Антон Слепышев.

4. «Манчестер Сити», который был отстранён УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два года за нарушения правил финансового фэйр-плей, может столкнуться ещё с одним наказанием. Речь идёт о лишении «горожан» чемпионского титула английской Премьер-лиги 2014 года.

5. Звёзды России проиграли Звёздам мира в Матче звёзд Единой лиги ВТБ со счётом 162:164. Поединок состоялся в Москве.

6. Завершился Матч звёзд НБА, в котором Команда Леброна встретилась с Командой Янниса. Игра прошла на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой Команды Леброна со счётом 157:155.

7. Лидер общего зачёта Кубка мира из России Александр Большунов стал вторым в гонке преследования «Ски Тура». Победу в пасьюте одержал норвежец Пол Голдберг. Большунов отстал от лидера на 0,3 секунды. Третье место — у соотечественника Голдберга Мартина Лёвстрёма Нюэнгета (+2,1).

8. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил, что клубу осталось достичь договорённости с «Зенитом» об аренде форварда Александра Кокорина.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020