«Спасибо, братва». Смолов поблагодарил игроков «Локомотива» за поддержку

Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов поблагодарил футболистов «Локомотива» за поддержку в матче с «Реалом». Напомним, в игре 24-го тура Примеры с «Реалом» (2:2) Смолов забил дебютный гол за «Сельту».
Футболисты московского «Локомотива» сняли короткий видеоролик, в котором поддержали бывшего одноклубника.
Позже Смолов ответил партнёрам по команде в своём «инстаграме», подписав запись: «Спасибо, братва».
Фото: «Инстаграм» Фёдора Смолова
30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее он выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». Смолов стал 22-м российским футболистом, забившим в чемпионате Испании.
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