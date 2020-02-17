Конте: «Интер» подарил «Лацио» два гола

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (1:2).

«Думаю, мы показали хорошую игру, но я недоволен результатом и тем, как мы пропустили мячи. Мы буквально подарили два гола «Лацио». Мы были небезупречны, детали в таких матчах являются решающими, и цена ошибки возрастает в разы.

Да, это часть роста и прогресса команды, в какие-то моменты парни были слишком наивными, и нужно быть более раскрепощёнными в таких матчах.

У нас были похожие ситуации в том сезоне, когда мы открывали счёт и теряли очки. Например, в матчах с «Барселоной» и «Боруссией». Тогда всё было в наших руках, но мы проигрывали.



Как я уже сказал, это процесс роста, и мы должны пройти через это, чтобы правильно реагировать на любую ситуацию. Сразу после перерыва казалось, будто мы испугались. Этот аспект нужно улучшать», — приводит слова Конте Football Italia.