Джеррард: за ситуацией с «Манчестер Сити» мне интересно наблюдать по понятным причинам

Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два года.
Напомним, за финансовые махинации «Манчестер Сити» был отстранён УЕФА от участия в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы на два года, а также може быть лишён чемпионского титула в Англии в сезоне-2013/2014.
«С точки зрения УЕФА, очевидно, что это действительно суровое наказание. Я уверен, что они подадут апелляцию, поэтому мы подождём и посмотрим, каков будет результат по этому вопросу. Увидим, будут ли действовать в Премьер-лиге. Но если взглянуть на суровость наказания со стороны УЕФА, то действительно что-то пошло не так.
Я не буду ничего комментировать, пока не ответят в Премьер-лиге. Но мне это очень, очень интересно… по понятным причинам. Можно говорить всё, что угодно, но в любом случае «Манчестер Сити» был чемпионом. Пока не запущен никакой процесс, это всё «если бы да кабы». Мне очень интересно наблюдать за этим из-за тяжести наказания УЕФА», — приводит слова Джеррарда Sky Sports.
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