Зидан считает гол Смолова следствием ошибки игроков «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал исход матча 24-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 2:2, а автором первого гола уже на 7-й минуте стал российский нападающий гостей Фёдор Смолов.



«Мне обидно, что мы потеряли два очка на своём поле. «Сельта» – отличная команда, которая не заслуживает того, чтобы быть внизу таблицы. Но после огромных усилий с нашей стороны такой результат обиден. В некоторых моментах можно говорить о наших ошибках, но пас Дениса был фантастическим.



Трудно играть по 90 минут каждые четыре дня. Думаю, в первом голе мы допустили ошибку, но в целом мы всё делаем правильно», — приводит слова Зидана Marca.

70 минут Смолова против «Реала». Как это было Благодаря голу Смолова «Сельта» взяла одно очко в матче с «Реалом».