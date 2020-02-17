«Зенит» огласил состав на матч с «Аланией»

«Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с владикавказской «Аланией», который состоится сегодня, 17 февраля, начало – в 11:00 мск.



Состав «Зенита»: Александр Васютин, Юрий Жирков, Йордан Осорио, Данила Прохин, Игорь Смольников, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Даниил Шамкин, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Илья Воробьёв.



«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».



В первом матче после возобновления чемпионата России «Зениту» предстоит сыграть с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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