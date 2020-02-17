Клопп: прошу прощения у Сарри и Конте, но думаю, «Лацио» преподнесёт большой сюрприз
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих предпочтениях в нынешнем сезоне итальянской Серии А.
«В чемпионской гонке я болею за «Лацио». Там играет бывший футболист «Ливерпуля» – Лукас Лейва. Чиро Иммобиле играл у меня в дортмундской «Боруссии». Прошу прощения у Маурицио Сарри и Антонио Конте, но думаю, «Лацио» преподнесёт большой сюрприз. Они проводят невероятный сезон», — цитирует Клоппа Football Italia со ссылкой на Rai.
Накануне, 16 февраля, «Лацио» на своём поле одолел «Интер» и обошёл его в турнирной таблице чемпионата Италии. После 24 туров в первенстве лидирует «Ювентус», набравший 57 очков. «Орлы» теперь занимают второе место и отстают от бьянконери лишь на одно очко. Нерадзурри (54) опустились на третью строчку.
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