Клопп: прошу прощения у Сарри и Конте, но думаю, «Лацио» преподнесёт большой сюрприз

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих предпочтениях в нынешнем сезоне итальянской Серии А.



«В чемпионской гонке я болею за «Лацио». Там играет бывший футболист «Ливерпуля» – Лукас Лейва. Чиро Иммобиле играл у меня в дортмундской «Боруссии». Прошу прощения у Маурицио Сарри и Антонио Конте, но думаю, «Лацио» преподнесёт большой сюрприз. Они проводят невероятный сезон», — цитирует Клоппа Football Italia со ссылкой на Rai.



Накануне, 16 февраля, «Лацио» на своём поле одолел «Интер» и обошёл его в турнирной таблице чемпионата Италии. После 24 туров в первенстве лидирует «Ювентус», набравший 57 очков. «Орлы» теперь занимают второе место и отстают от бьянконери лишь на одно очко. Нерадзурри (54) опустились на третью строчку.



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