Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Клопп: прошу прощения у Сарри и Конте, но думаю, «Лацио» преподнесёт большой сюрприз

Клопп: прошу прощения у Сарри и Конте, но думаю, «Лацио» преподнесёт большой сюрприз
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих предпочтениях в нынешнем сезоне итальянской Серии А.

«В чемпионской гонке я болею за «Лацио». Там играет бывший футболист «Ливерпуля» – Лукас Лейва. Чиро Иммобиле играл у меня в дортмундской «Боруссии». Прошу прощения у Маурицио Сарри и Антонио Конте, но думаю, «Лацио» преподнесёт большой сюрприз. Они проводят невероятный сезон», — цитирует Клоппа Football Italia со ссылкой на Rai.

Накануне, 16 февраля, «Лацио» на своём поле одолел «Интер» и обошёл его в турнирной таблице чемпионата Италии. После 24 туров в первенстве лидирует «Ювентус», набравший 57 очков. «Орлы» теперь занимают второе место и отстают от бьянконери лишь на одно очко. Нерадзурри (54) опустились на третью строчку.

Суперматч в Италии. «Лацио» побеждает «Интер» и обходит его в битве за скудетто
Три претендента на скудетто, проблемы «Ман Сити», гол Смолова в Мадриде – в нашем дайджесте новостей.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020