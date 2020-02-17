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Сульшер: Погба — игрок «Манчестер Юнайтед», а не Райолы

Сульшер: Погба — игрок «Манчестер Юнайтед», а не Райолы
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о полузащитнике команды Поле Погба и его агенте Мино Райоле.

«Я не разговаривал с Райолой и с Полем о том, что он должен сказать своему агенту. Погба — игрок «Манчестер Юнайтед», а не Райолы. Когда он поправится, то выйдет на поле, чтобы помогать команде, и я уверен, что Поль так же отчаянно хочет снова сыграть за нас.

Он знает, что теперь придётся много работать, чтобы вернуться к своему лучшему состоянию из-за долгого отсутствия. Для него это также вызов, чтобы вернуться к лучшим кондициям. Конечно, неприятный момент, когда лучшие игроки получают травму, но это часть футбола», — приводит слова Сульшера Goal.

Ранее агент Мино Райола рассказал о его переговорах с «Ювентусом» и возможном возвращении француза в туринский клуб.

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