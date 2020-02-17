РПЛ поздравила Смолова с дебютным голом за «Сельту»

В официальном аккаунте Российской Премьер-Лиги в «Инстаграме» поздравили нападающего «Сельты» Фёдора Смолова с первым голом за команду в ворота мадридского «Реала» в матче 24-го тура чемпионата Испании (2:2).

«Браво, Фёдор! Поздравляем с первым голом за «Сельту»! Пусть побольше будет», — написали в официальном аккаунте РПЛ в «Инстаграме».

Российский форвард провёл на поле в матче с «Реалом» 70 минут. Затем его заменил Денис Суарес.

Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее 30-летний нападающий выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». Смолов стал 22-м российским футболистом, забившим в чемпионате Испании.