«Порту» выступил с заявлением о расистском скандале в матче чемпионата Португалии

«Порту» на своём официальном сайте выступил с заявлением после матча 21-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1), в котором нападающий Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям и покинул поле.
«Мы озадачены проявлением расизма в отношении Мареги. Клуб объявляет, что все работники и болельщики солидарны с футболистом, который был вынужден занять решительную позицию после неоднократных оскорблений на расовой почве.
«Порту» осуждал и продолжает осуждать расистское поведение, которое является одним из худших проявлений португальского футбола в его новейшей истории. Подобные действия должны привести к наказанию. Клуб останется на передовой линии в борьбе с расизмом и преступлениями на почве ненависти. Команда же намерена продолжить эту борьбу на поле», — говорится в заявлении.
- 17 февраля 2020
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