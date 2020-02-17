«Порту» выступил с заявлением о расистском скандале в матче чемпионата Португалии

«Порту» на своём официальном сайте выступил с заявлением после матча 21-го тура чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (2:1), в котором нападающий Мусса Марега подвергся расистским оскорблениям и покинул поле.



«Мы озадачены проявлением расизма в отношении Мареги. Клуб объявляет, что все работники и болельщики солидарны с футболистом, который был вынужден занять решительную позицию после неоднократных оскорблений на расовой почве.



«Порту» осуждал и продолжает осуждать расистское поведение, которое является одним из худших проявлений португальского футбола в его новейшей истории. Подобные действия должны привести к наказанию. Клуб останется на передовой линии в борьбе с расизмом и преступлениями на почве ненависти. Команда же намерена продолжить эту борьбу на поле», — говорится в заявлении.

Марега обвинил судью, наказавшего его «горчичником» за нежелание играть из-за расизма