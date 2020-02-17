«Бабуля, ты тигр». Глушаков — о первом голе Смолова за «Сельту»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поздравил нападающего «Сельты» Фёдора Смолова с первым голом за команду в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2).

«Бабуля, ты тигр», — написал Глушаков в «Инстаграме» на странице Фёдора Смолова.

«Сельта» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Оскара Гарсии набрали 21 очко в 24 турах Ла Лиги.

30-летний Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее он выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». Смолов стал 22-м российским футболистом, забившим в чемпионате Испании.