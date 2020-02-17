Кержаков, Ковальчук и другие звёзды спорта поздравили Смолова с первым голом за «Сельту»

Известные спортсмены поздравили нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в «Инстаграме» с первым голом за команду в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (2:2).

«Молодец, Бор», — прокомментировал Александр Кержаков.

«Монстр», — написал хоккеист Илья Ковальчук.

«То чувство, когда твой бывший игрок забивает на «Бернабеу», — написали в официальном «твиттере» «Урала».

«Красава!!» — написал теннисист Карен Хачанов.

Также Фёдора поздравили хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, теннисистка Светлана Кузнецова, бывший клуб Смолова «Краснодар» и другие.

30-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Ранее форвард сборной России выступал за московское «Динамо», голландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал» и «Краснодар». Смолов стал 22-м российским футболистом, забившим в чемпионате Испании.