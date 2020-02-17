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УЕФА учредил награду лучшему игроку матча в Лиге чемпионов

УЕФА учредил награду лучшему игроку матча в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

УЕФА учредил награду лучшему игроку матча в Лиге чемпионов, которая будет вручаться футболистам в плей-офф начиная с предстоящих встреч 1/8 финала. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Определять лауреатов премии будут технические наблюдатели УЕФА, которые будут присутствовать на стадионах. На ближайших матчах в их число войдут главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, рулевой женской сборной Англии Фил Невилл, бывший нападющий сборной Ирландии Робби Кин, экс-защитник «Реала» Айтор Каранка и другие эксперты.

Первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоятся завтра, 18 февраля. Заключительные встречи данной стадии турнира пройдут 17 марта.

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