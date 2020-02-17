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Cколько ещё голов забьёт Смолов в оставшихся 14 турах чемпионата Испании?

Cколько ещё голов забьёт Смолов в оставшихся 14 турах чемпионата Испании?
Футбол / Испания 0

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, выступающий в клубе на правах аренды до конца сезона, забил свой первый гол за испанскую команду в матче чемпионата Испании в ворота мадридского «Реала» (2:2).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сколько ещё голов забьёт Смолов в оставшихся 14 турах чемпионата Испании?

Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.

30-летний Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» 30 января 2020 года на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

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