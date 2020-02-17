Сульшер считает, что непопадание в Лигу чемпионов не скажется на подписании игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о влиянии Лиги чемпионов на престиж клуба.
«Конечно, Лига чемпионов — это престижный турнир. Она даёт клубу ресурсы и приносит больше денег. Если до конца сезона мы будем выступать хорошо и это впечатлит игроков, которыми мы интересуемся, то, возможно, проще будет их приобрести. Попадём мы в Лигу чемпионов на следующий сезон или нет, не думаю, что это будет так важно для подписания игроков», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» располагается на девятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 35 очков в 25 турах. В следующем туре «МЮ» сыграет с «Челси» в гостях. Встреча состоится сегодня, 17 февраля.
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