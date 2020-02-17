Руководство «Баварии» сомневается в целесообразности трансфера Зане

«Бавария» может отказаться от трансфера вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане, сообщает Kicker.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба не имеет единого мнения относительно трансфера немецкого игрока. «Бавария» была намерена летом приобрести Зане, но игрок получил разрыв крестообразных связок колена, вследствие чего трансфер сорвался. Также клуб зимой обращался в «Манчестер Сити» насчёт игрока, но англичане отказались продавать вингера.

В настоящий момент в клубе выражают сомнения в целесообразности трансфера, так как рассматриваются варианты приобретения хавбека «Байера» Кая Хаверца и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Эти цели являются для «Баварии» приоритетными, и финансовая сторона вопроса играет большую роль в осуществлении трансфера Зане.

Нынешний контракт Лероя Зане с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.