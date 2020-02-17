Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Руководство «Баварии» сомневается в целесообразности трансфера Зане

Руководство «Баварии» сомневается в целесообразности трансфера Зане
Футбол / Англия 0

«Бавария» может отказаться от трансфера вингера «Манчестер Сити» Лероя Зане, сообщает Kicker.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба не имеет единого мнения относительно трансфера немецкого игрока. «Бавария» была намерена летом приобрести Зане, но игрок получил разрыв крестообразных связок колена, вследствие чего трансфер сорвался. Также клуб зимой обращался в «Манчестер Сити» насчёт игрока, но англичане отказались продавать вингера.

В настоящий момент в клубе выражают сомнения в целесообразности трансфера, так как рассматриваются варианты приобретения хавбека «Байера» Кая Хаверца и форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера. Эти цели являются для «Баварии» приоритетными, и финансовая сторона вопроса играет большую роль в осуществлении трансфера Зане.

Нынешний контракт Лероя Зане с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2021 года.

«Ювентус» поспорит с «Баварией» за Зане
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020