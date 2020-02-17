Жена Семака: нашла в Африке своего ребёнка, поэтому все мои мысли сейчас там

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, высказалась об итогах поездки в Гвинею-Бисау.



«Нашла ли я в Африке своего ребёнка? Да, поэтому все мои мысли сейчас там. В планах значительно увеличить нашу семью, потому что на это есть ресурсы и горячее желание помогать тем, кто в этом нуждается.



К сожалению, среди наших соотечественников очень прочно укоренился такой стереотип, что помогать нужно только своим. Подобные мысли — на мой взгляд, крайнее невежество. Когда в Австралии горели леса, пострадавшей стране переводили деньги из Америки и Европы, хотя мы знаем, что эта проблема не обходит стороной никого — Калифорния горит каждый год, однако думающие люди не делятся в беде на своих и чужих, они объединяются и в каждом видят брата, как нам заповедовал господь, для которого мы все равны. Дети из приюта в Бисау очень набожные, они ходят в католическую церковь, молятся. Мне неведомо, о чём они просят небеса, но мы молимся одному богу, и поэтому вполне естественно, что он помогает своим любимым чадам теми руками, что первыми потянулись помочь», — цитирует Анну «Собака.ru».

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