Агент Стерлинга ответил на слухи об уходе игрока из «Ман Сити» из-за отстранения от ЛЧ

Агент Эйди Уорд, представляющий интересы нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из клуба в связи с отстранением «горожан» от Лиги чемпионов.



«Рахим сфокусирован исключительно на «Манчестер Сити» и не будет отвлекаться ни на какие трансферные слухи, которые сейчас связывают его с другими клубами», — приводит слова Уорда Daily Mail.



На прошлой неделе УЕФА объявил, что «Манчестер Сити» был отстранён от участия в двух ближайших розыгрышах Лиги чемпионов в связи с финансовыми махинациями. После этого в СМИ появилась информация, что «Реал» хочет воспользоваться положением «горожан» и выкупить у них Стерлинга.



Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Ранее форвард защищал цвета «Ливерпуля». В нынешнем сезоне Рахим принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Реал» готов приобрести Стерлинга у «Манчестер Сити» за £ 180 млн