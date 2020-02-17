Шишкин должен подписать контракт со «Спартаком» 18 февраля

Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник «Торпедо» Роман Шишкин должен завтра, 18 февраля, подписать контракт со «Спартаком».



Скорее всего, 33-летний футболист будет выступать за «Спартак-2», но у команды двойная заявка с основой красно-белых.



Сегодня, 17 февраля, было объявлено, что Шишкин расторг контракт с «Торпедо» по обоюдному согласию сторон. Роман присоединился к чёрно-белым летом прошлого года, подписав контракт на один сезон. В нынешней кампании он принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.



Шишкин является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2004 по 2010 год. В ходе своей карьеры игрок также выступал за «Крылья Советов», «Локомотив» и «Краснодар». С 2007 по 2017 год вызывался в сборную России.



Шишкин покинул «Торпедо» спустя полгода после прихода в клуб