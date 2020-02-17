«Спартак» проведёт в Москве матч с «Пахтакором»

«Спартак» проведёт товарищеский матч с «Пахтакором», сообщает пресс-служба московского клуба.



Встреча красно-белых с ташкентской командой назначена на 22 февраля и пройдёт в Москве на домашнем стадионе клуба «Открытие Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Вход на арену будет доступен владельцам сезонных абонементов. При этом для зрителей будет открыта трибуна А. Билеты на матч продаваться не будут.



«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 12 очков и находясь в 3 очках от зоны стыковых матчей. В 20-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Московское дерби состоится 29 февраля.



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