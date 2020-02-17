Б. Ротенберг: совет директоров «Зенита» одобрил соглашение с «Сочи» по Кокорину

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший рассказал об итогах встречи с руководством «Зенита» по поводу перехода нападающего Александра Кокорина, о которой он сообщал ранее.
«Состоялись ли переговоры? Да, я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду. На следующий день были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба.
- 17 февраля 2020
-
16:58
-
16:58
-
16:42
-
16:26
-
16:19
-
16:16
-
16:09
-
16:03
-
15:56
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
14:50
-
14:40
-
14:37
-
14:10
-
14:05
-
13:41
-
13:37
-
13:23
-
13:16
-
12:42
-
12:39
-
12:30
-
12:23
-
12:13
-
11:44
-
11:43
-
11:38
-
11:37
-
11:17
-
11:13
-
10:55
-
10:43
-
10:30