Б. Ротенберг: совет директоров «Зенита» одобрил соглашение с «Сочи» по Кокорину

Президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший рассказал об итогах встречи с руководством «Зенита» по поводу перехода нападающего Александра Кокорина, о которой он сообщал ранее.



«Состоялись ли переговоры? Да, я встретился сегодня с генеральным директором «Зенита», мы обсудили все вопросы между клубами по аренде Кокорина. По итогу могу сказать, что совет директоров «Зенита» рассмотрел и одобрил трансферное соглашение с ФК «Сочи», — приводит слова Ротенберга ТАСС.



21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду. На следующий день были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба.

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