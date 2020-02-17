Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Голкипер «Порту» Икер Касильяс объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), сообщается в официальном аккаунте футболиста в «Твиттере».
«Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Мы работаем с максимальным уважением и решимостью в нашей кандидатуре. Более 23 тыс. избирателей ждут нас на справедливых выборах», — написал Касильяс.
Выборы президента федерации намечены на осень текущего года.
Напомним, весной 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия он почувствовал недомогание. Его немедленно доставили в один из городских госпиталей, где позже была сделана операция. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что он сможет вновь выступать на высоком уровне.
- 17 февраля 2020
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