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Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Касильяс объявил о решении баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании
Футбол / Испания 0

Голкипер «Порту» Икер Касильяс объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Королевской футбольной федерации Испании (RFEF), сообщается в официальном аккаунте футболиста в «Твиттере».

«Спасибо всем за вашу любовь и поддержку. Мы работаем с максимальным уважением и решимостью в нашей кандидатуре. Более 23 тыс. избирателей ждут нас на справедливых выборах», — написал Касильяс.

Выборы президента федерации намечены на осень текущего года.

Напомним, весной 2019 года Касильяс перенёс инфаркт на тренировке. В ходе занятия он почувствовал недомогание. Его немедленно доставили в один из городских госпиталей, где позже была сделана операция. В ноябре Касильяс вернулся к тренировкам, однако есть сомнения, что он сможет вновь выступать на высоком уровне.

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