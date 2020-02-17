«Зенит» объявил состав на матч с «Кайратом»

«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с «Кайратом», который состоится сегодня, 17 февраля, начало – в 17:00 мск.



Состав «Зенита»: Андрей Лунёв, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Малком, Артём Дзюба, Сердар Азмун.



Эта встреча станет для сине-бело-голубых второй за сегодня. Ранее петербургская команда со счётом 4:2 победила «Аланию».



«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».

«Зенит» победил «Аланию» благодаря дублям Ригони и Ерохина