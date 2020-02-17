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«Зенит» и «Шальке» проведут матч в Германии

«Зенит» и «Шальке» проведут матч в Германии
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Шальке-04», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Встреча состоится 29 марта в Гельзенкирхене на стадионе «Паркштадион». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Для арены этот матч станет первым после реконструкции. Обновлённая вместимость стадиона составляет 5000 человек.

Ранее «Зенит» и «Шальке» встречались в товарищеских матчах дважды. В январе 2007 года на «Фельтинс-Арене» немецкая команда одержала победу со счётом 2:1, а в ноябре 2018 года на «Газпром Арене» сильнее оказались сине-бело-голубые. Счёт был аналогичным – 2:1.

«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».

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