«Зенит» и «Шальке» проведут матч в Германии

«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Шальке-04», сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Встреча состоится 29 марта в Гельзенкирхене на стадионе «Паркштадион». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. Для арены этот матч станет первым после реконструкции. Обновлённая вместимость стадиона составляет 5000 человек.
Ранее «Зенит» и «Шальке» встречались в товарищеских матчах дважды. В январе 2007 года на «Фельтинс-Арене» немецкая команда одержала победу со счётом 2:1, а в ноябре 2018 года на «Газпром Арене» сильнее оказались сине-бело-голубые. Счёт был аналогичным – 2:1.
«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».
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