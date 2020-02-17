«Тоттенхэм» и «Эвертон» контактировали с «МЮ» по поводу трансфера Смоллинга

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за «Рому» может покинуть клуб в конце сезона сообщает Corriere Dello Sport.

По информации источника, «Тоттенхэм» и «Эвертон» вступили в контакт с «Манчестер Юнайтед» по защитнику сборной Англии, «Ювентус» также изучает возможность приобретения игрока. 30-летний игрок может вернуться в английскую Премьер-лигу, если он «Рома» не сможет закончить сезон в первой четвёрке, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Исполнительный директор английского клуба Эд Вудворд, узнав об интересе к Смоллингу нескольких клубов, намерен выручить за футболиста до € 20 млн.

В этом сезоне Крис Смоллинг принял участие в 19 матчах чемпионата Италии. Английский защитник забил два гола и стал автором одной результативной передачи.