«Тоттенхэм» и «Эвертон» контактировали с «МЮ» по поводу трансфера Смоллинга

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за «Рому» может покинуть клуб в конце сезона сообщает Corriere Dello Sport.
По информации источника, «Тоттенхэм» и «Эвертон» вступили в контакт с «Манчестер Юнайтед» по защитнику сборной Англии, «Ювентус» также изучает возможность приобретения игрока. 30-летний игрок может вернуться в английскую Премьер-лигу, если он «Рома» не сможет закончить сезон в первой четвёрке, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Исполнительный директор английского клуба Эд Вудворд, узнав об интересе к Смоллингу нескольких клубов, намерен выручить за футболиста до € 20 млн.
В этом сезоне Крис Смоллинг принял участие в 19 матчах чемпионата Италии. Английский защитник забил два гола и стал автором одной результативной передачи.
- 17 февраля 2020
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