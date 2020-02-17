Неймар попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Боруссией» Д, Паредес — нет

«Пари Сен-Жермен» объявил заявку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В список, состоящий из 21 футболиста, попал форвард Неймар. Бывший игрок «Зенита» Леандро Паредес остался вне заявки.



Заявка «ПСЖ»: Марцин Булка, Серхио Рико, Кейлор Навас, Тило Керер, Тома Мёнье, Преснел Кимпембе, Тьяго Силва, Ньянзу Танги Куасси, Лейвин Курзава, Хуан Бернат, Идрисса Гана Гейе, Маркиньос, Андер Эррера, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Пабло Сарабия, Марко Верратти, Эдинсон Кавани, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Неймар.



Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «ПСЖ» состоится завтра, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.