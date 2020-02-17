Матч «Челси» — «Тоттенхэм» будет показан в кинотеатрах Объединённой сети

22 февраля Okko.Спорт проведёт прямую трансляцию одного из ключевых матчей 27-го тура английской Премьер-лиги на большом экране. Встречу «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур» можно будет посмотреть в кинотеатрах Объединённой сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.
«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» – пятое, но за последние пять встреч «шпоры» дважды обыграли «аристократов». Окажется ли агрессивная энергия «Челси» сильнее сбалансированной игры и прекрасной формы «Тоттенхэм Хотспур»? Ответ можно будет узнать 22 февраля на больших экранах кинотеатров Объединённой сети.
Гости трансляции в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» в Москве получат уникальную возможность посмотреть матч в компании одного из самых амбициозных членов редакции Okko Спорт. Денис Алхазов будет комментировать матч непосредственно из кинозала.
В день проведения матча в фойе кинотеатров, в которых пройдёт трансляция, будут установлены тематические фотозоны. Так, в кинотеатре «Синема Парк Метрополис» в Москве появится стилизованная раздевалка футбольных команд на стадионах.
Сбор гостей на прямую видеотрансляцию матча «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» в кинотеатрах — 22 февраля в 14:30 мск. Билеты доступны на сайте Объединённой киносети.
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