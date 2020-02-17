Кокорин может сыграть с «Зенитом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в сочинский клуб на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

«Эпопеей этот переход называть неправильно. Это были рабочие моменты. Против «Зенита» он сыграть сможет, никаких ограничений по контракту нет», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду. На следующий день были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба. Сегодня, 17 февраля, президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший объявил, что совет директоров «Зенита» одобрил трансферное соглашение по Кокорину.