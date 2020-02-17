Появилось фото домашней формы «Тоттенхэм Хотспур» на сезон-2020/2021

Портал Footyheadlines опубликовал фотографию домашней игровой формы «Тоттенхэм Хотспур» на сезон-2020/2021.



На этот раз дизайнеры решили немного отойти от классического варианта формы «шпор» и украсили белые футболки орнаментом из геометрических фигур серого цвета. Также по бокам футболки, а также на воротнике и рукавах появились контрастные синие и жёлтые вставки. Техническим спонсором лондонского клуба является фирма Nike.

«Тоттенхэм Хотспур» набрал 40 очков в 26 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является «Ливерпуль», набравший 76 очков в 26 матчах. В следующем туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в гостях.