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Колесниченко покинул расположение ЦСКА

Колесниченко покинул расположение ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев». Напомним, 20-летний Колесниченко находился на просмотре в ЦСКА на тренировочном сборе команды в Испании.

«Благодарим игрока и „Чертаново“ и желаем успехов», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Колесниченко выступает в составе «Чертаново» с 2015 года. В текущем сезоне хавбек провел шесть матчей за «Чертаново-2» в ПФЛ, а в минувшем сезоне футболист отметился 6 голами в 30 играх ФНЛ.

Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка. Следующий матч в чемпионате команда проведёт с «Уралом» дома. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».

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