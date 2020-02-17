Кокорин дебютировал за «Сочи» в матче с «Динамо»

Нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Сочи» в товарищеском матче с московским «Динамо» (на текущий момент счёт 0:1, идёт 2-й тайм).

Форвард вышел на поле в начале второго тайма, заменив Дмитрия Полоза.

Напомним, что Кокорин перешёл в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду. На следующий день были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба.



Сегодня, 17 февраля, президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший объявил, что совет директоров «Зенита» одобрил трансферное соглашение по Кокорину.