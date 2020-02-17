А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о продлении контракта с московским клубом.

«Главным было не моё желание. Клуб изъявил заинтересованность. Тренерский штаб сказал, что я нужен. И, не в обиду другим командам, я уже не хотел куда-то уезжать. Здесь ребёнок в школе, у жены бизнес, дом. Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве. А где ещё тогда, если не в «Спартаке»? Это мой любимый клуб, моя команда, тем более я ей нужен. Зачем что-то выдумывать?

Я умный парень и понимаю, для чего нужен: должен помогать расти молодым ребятам, потому что долго нахожусь в команде, есть определённый опыт. Но и футбол такая штука, где ты не можешь всего запланировать или спрогнозировать. У кого-то может не пойти в клубе, другой может заболеть, и ты должен будешь выйти и сыграть свои минуты», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.