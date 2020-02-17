Витсель: Неймар чрезвычайно опасен, но Мбаппе и Ди Мария тоже сильны
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».
«Уверен, Неймар завтра выйдет на поле. Он чрезвычайно опасен, но Мбаппе и Ди Мария тоже сильны, так что внимательным надо быть с каждым.
В матче с „Айнтрахтом“ мы действовали гораздо более агрессивно. Предпринимали всё возможное, чтобы побыстрее отобрать мяч, когда он доставался сопернику. Столь же мощный напор будет важен в завтрашней встрече», — приводит слова Витселя официальный сайт УЕФА.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Пари Сен-Жермен» состоится завтра, 18 февраля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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