Ребров: тер Штеген сейчас номер один в мире

Вратарь «Спартака» Артём Ребров выразил мнение, что в настоящий момент лучшим голкипером в мире является страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.
«Тер Штеген в порядке полном. Он – номер один. В ближнем бою прекрасен, а его игра ногами даже не обсуждается. Я не понимаю, как он это делает — постоянно отдаёт (точные) передачи. Понятно, что это механизм командный, где все должны двигаться, но он это делает лучше всех в мире.
Его способность отбивать удары в упор — это в первую очередь тренировки, немецкая школа. Вспомни Нойера – он так же расставляет руки. Техника похожа на гандбольный приём, когда вратарь делает выпад и руки в разные стороны, а там уже повезло не повезло. Но с другой стороны, не может же тер Штегену так всегда везти? Если всегда мяч попадает в него, это уже какое-то сверхмастерство. Поэтому он и лучший», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
- 17 февраля 2020
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