Дубль Кокорина принёс «Сочи» победу в матче с «Динамо»

Московское «Динамо» в товарищеском матче уступило «Сочи» со счётом 1:3. Встреча состоялась на тренировочном поле отеля Корнелия Даймонд в турецком городе Белек, где российский клубы проводят учебно-тренировочные сборы.
Счёт был открыт в начале матча. На пятой минуте автором забитого мяча стал Себастьян Шиманьски. Сочинцы отыгрались в начале второй половины. На 52-й минуте равновесие восстановил Александр Кокорин, которому ассистировал Никита Бурмистров. Через несколько минут «Сочи» вышел вперёд, отличился Кристиан Нобоа с передачи Ибрагима Цаллагова. На 80-й минуте третий гол забил Кокорин, оформив дубль с передачи Бурмистрова.
«Динамо», набрав 24 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (15) — на последнем, 16-м месте.
- 17 февраля 2020
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