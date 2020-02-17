Ребров: я бы объединил вторую лигу с любительским футболом

Вратарь «Спартака» Артём Ребров предложил объединить второй дивизион с любительским футболом.

«Для меня с этими переходами с «весна-осень» на «осень-весна» вообще ничего не поменялось. В РПЛ всё было хорошо. Главная проблема — это вторая лига и первый дивизион. Ведь тогда им обещали многое, но ничего вообще сделано не было. Команд в стране всё меньше, полгода вообще не играем.



Я не чиновник, иначе бы уже шёл со своей программой. Но если нужно просто моё мнение, то объединил бы вторую лигу с любительским футболом. Женя Савин же показывал, как ребята в Иркутске работают таксистами и продавцами, но нужно сделать так, чтобы футбол не был их первой профессией. Нужно делать турниры с любительскими командами, чтобы ребята играли, тренировались, получали какие-то деньги. Но для всего этого нужна инфраструктура. Не на заснеженных же полях играть? Опять всё упирается в поля с подогревом, манежи, инвестиции.



16 или 18 команд в РПЛ — без разницы. Главное, чтобы был какой-то плей-офф в итоге и в верхней, и в нижней частях таблицы. Тогда будет больше зрителей и интриги. Нужно ведь что-то менять, это ясно», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.