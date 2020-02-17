Торбинский: в США особенно радует климат и погода, в Россию возвращаться не хочется

Бывший полузащитник московского «Спартака», бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе национальной команды России Дмитрий Торбинский рассказал о жизни в США и сравнил две страны.



«Если честно, к России тянет только то, что родители там живут, сестра с племянницами, друзья. А так — в настоящий момент возвращаться не хочется. У детей кое-какие аллергические истории в России, а тут их нет. Продукты, мне кажется, более качественные. Климат и погода особенно радуют. В Москве, конечно, лето тоже прикольное, но здесь постоянно живешь с солнцем, а от этого даже настроение всегда хорошее. Ты, по сути, даже не одеваешься – шорты, майку и сланцы надел, да и пошёл. Это очень положительно влияет на психологическое состояние.



Хотелось бы дальше быть ближе со спортом. Планирую здесь открыть свою академию. Здесь же живет Женя Стариков, русскоязычное комьюнити немаленькое. Примерно представляю, что за академия будет – точно соккер. Футбол, конечно, по сравнению с остальными видами не так популярен, но тут же будет чемпионат мира—2026. Когда, если не сейчас?



Хочу, чтобы в моей академии футбол был и как занятие для души, и с претензией на professional. Сначала сам буду заниматься, а если пойдёт дальше, то задумаюсь о расширении и партнёрах, но пока до этого далеко», — приводит слова Торбинского Sports.ru.

Экс-футболист «Спартака» Торбинский переехал в США