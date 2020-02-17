Ребров: у меня идёт понимание — в России что-то не так. Люди становятся злее

Вратарь «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о происходящем в России.
«Если человек будет больше доволен жизнью, то и на стадион он будет приходить с более позитивной эмоцией, готовый тратить деньги. Это опять возвращение к разговору о том, что быстро этого у нас не произойдёт. Должно пройти время, нужны перемены в стране, а их нет. Я не политик, я в этом не разбираюсь, просто сужу по людям, которые меня окружают. Люди становятся злее, агрессивнее — это видно. У меня идёт понимание — что-то не так в стране.
Вот давай опять про американцев. Они ведь не только сами выбирают президента, но чувствуют ответственность за то, какого мэра выбрали, какого губернатора. Если у нас будет к этому доступ, может быть, люди в это во всё ввяжутся и сами будут понимать: «Мы же сами выбрали, мы сами это сделали». Может быть, по моему вратарскому взгляду, пойти людям навстречу и дать им возможность самим поменять эту страну?
Просто должно всё происходить так, чтобы мы могли менять какие-то моменты, как обслуживающую компанию в доме. Не нравится обслуживающая компания? Провели голосование, выбрали другую. И живём в своём доме так, как захотим. Нужно, чтобы мы не просто ходили галочки ставили, а выбирали человека и понимали, что он будет делать. И он делал бы то, что мы хотим. Человек, получается, должен верить, что сам способен что-то изменить», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
- 17 февраля 2020
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